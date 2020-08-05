"Разобраться с потоками": кандидат на должность главы Кировоградской ОГА назвал первоочередную задачу
Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, 5 августа.
На заседании правительства Мищенко ответил на вопрос о своем видении развития региона.
"Видение. Тяжело сейчас что-то конкретное сказать… Первые шаги – это нужно разобраться в той работе, которая была сделана, сделать выводы, анализ и в соответствии с этим работать дальше. Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги для того, чтобы улучшать состояние в области. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками, куда они идут и как эффективно они используются", – сказал Мищенко, отвечая на вопрос о своем видении развития Кировоградской области.
Среди главных проблем в области кандидат на должность главы ОГА назвал обеспечение условий для обучения детей в условиях карантинных ограничений.
"В аграрной сфере я думаю, что более-менее в Кировоградской области это налажено. Но нужно смотреть, ка эффективно используется земля, государственная в первую очередь и также делать в этом направлении какие-то шаги", – добавил Мищенко.
Он рассказал, что владеет аграрным бизнесом в Кировоградской и Черниговской области.
Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов, Мищенко сказал, что передаст бизнес своему сыну.
"Я сказал, что это может быть конфликтом интересов, но мне на это сказали, что не будет конфликта", – сказал кандидат.
Согласно реестру юрлиц, Мищенко владеет ООО "Агрокомплекс" ООО "Нива" и ООО "Устиновский зернокомплекс" в Кировоградской области, а также ООО "Плиски-Агро" и охотничьим хозяйством в Черниговской области.
Как сообщалось, в конце июня детективы НАБУ и сотрудники СБУ задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации Сергея Шевченко по подозрению в получении взятки.
Как установило следствие, чиновники ОГА предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами и при получении второго из них чиновники были задержаны.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. После задержания чиновника Зеленский уволил его с занимаемой должности 27 июня.
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