Кабмин предложил предоставить гарантии по кредитам для погашения долгов по "зеленому" тарифу

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий предоставление государственных гарантий по кредитам государственных предприятий в сфере производства и передачи электроэнергии, привлеченным у международных финансовых организаций (МФО).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 5 августа, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, речь идет о гарантиях по кредитам Европейского банка реконструкции и развития для НАК "Укрэнерго" для погашения долгов перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Как сообщалось, Министерство энергетики ведет переговоры с государственными банками и МФО о привлечении кредитов на сумму около 300 млн евро для "Укрэнерго" для покрытия части задолженности по "зеленым тарифам".

По данным министерства, "Укрэнерго" на финишной стадии по привлечению 7,5-8 млрд грн на погашение долгов по "зеленым тарифам", переговоры о которых велись ранее.

В частности, "Укрэнерго" планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 128 млн евро (3,8 млрд грн), у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн).

По данным "Гарантированного покупателя" по состоянию на 20 июля, задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации выплат по зеленым тарифам перед ним составила 16,6 млрд грн, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 26%, объем задолженности превысил 19 млрд грн.