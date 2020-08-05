В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту, – КГГА
С 22:00 7 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение по 28 сентября.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.
На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе).
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