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В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту, – КГГА

В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту, – КГГА

С 22:00 7 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение по 28 сентября.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.

Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе).

В Киеве на полтора месяца ограничат движение на Южном мосту, – КГГА 01

Автор: 

дороги (1585) КМДА (866) Київ (4717) ремонт (1491)


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