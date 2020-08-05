Кабмин выделил средства на покупку 18 квартир и одного дома для переселенцев с Донбасса

Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, распределил субвенцию местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию вследствие вооруженной агрессии на востоке Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности правительство выделило местным бюджетам Донецкой и Запорожской областей субвенцию в объеме 5,58 млн грн. За эти средства планируется приобрести 18 квартир и один дом для временного проживания примерно 55 переселенцев в населенных пунктах Донецкой области (Краматорск – 10 квартир, Покровск – 8 квартир) и Запорожской области (Приморск – 1 дом).