Кабмин выделил средства на покупку 18 квартир и одного дома для переселенцев с Донбасса
Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, распределил субвенцию местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию вследствие вооруженной агрессии на востоке Украины.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
В частности правительство выделило местным бюджетам Донецкой и Запорожской областей субвенцию в объеме 5,58 млн грн. За эти средства планируется приобрести 18 квартир и один дом для временного проживания примерно 55 переселенцев в населенных пунктах Донецкой области (Краматорск – 10 квартир, Покровск – 8 квартир) и Запорожской области (Приморск – 1 дом).
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Николай Шафран
показати весь коментар05.08.2020 20:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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