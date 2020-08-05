Денежные переводы в Украину превысили сумму отправленных за рубеж средств в 22 раза, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Объем частных денежных переводов из Украины по итогам января-июня 2020 года составил $246 млн, в 21,8 раза меньше, чем сумма отправленных в страну средств ($5,365 млрд).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в первом полугодии 2020 года объем переводов из Украины через системы перевода средств вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 26,2% (г/г) – до $212 млн, в Украину – на 8% (г/г), до $1,187 млрд, а по стране – на 31,3% – до $4,551млрд.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода из Украины возросла на 29,1% г/г – до $462, а в страну – на 5,4%, до $374.

Наибольшие по размеру переводы украинцы получили из США (18%), Италии (14%), Израиля (12%), РФ (7%), Германии (6%), а отправили в РФ (31%), Грузию (12%), Азербайджан (5%), Турцию и в Польшу (по 4%).

Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивали три внутригосударственные платежные системы, в частности NovaPay (45,12% переводов), почтовый перевод (21,42%) и Финансовый мир (11,89%).