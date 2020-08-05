Падение количества полетов в воздушном пространстве Украины замедлилось до 68%, – "Украэрорух"

Общее количество выполненных в июле 2020 года полетов, которые "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 12 195 рейсов - это на 68,3% меньше по сравнению с объемом полетов в июле прошлого года.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook, передает БизнесЦензор.

По типам полетов июльский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 2 317 (-32,9% по сравнению с июлем 2019 года), международные рейсы - 5 751 (-65,2%) и транзитные рейсы - 4 127 (-77,7% ).

Ранее Ассоциация воздушного транспорта (IАТА) сообщала, что во второй половине этого года возобновление полетов во всем мире будет происходить медленнее, чем надеялись эксперты. Это вызвано несинхронными действиями стран о снятии карантина и введением дополнительных регуляций для пересечения границы, что значительно влияет на спрос в авиационных перевозках.

Объемы авиаперевозок вернутся к докризисному уровню только в 2024 году - позже, чем прогнозировала IАТА к этому.

Трафик в воздушном пространстве Украины в июне 2020 года упал на 87,1% по сравнению с июнем 2019 года.