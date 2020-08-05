Facebook запустил конкурента китайской соцсети TikTok в Instagram

Корпорация Facebook в среду, 5 августа, запустила в США и более чем в 50 других странах собственную версию набирающей популярность китайской социальной сети TikTok: новое видеоприложение под названием Reels, которое встроено в Instagram.

Пользователи Reels могут записывать короткие видео, а затем добавлять специальные эффекты и музыку из библиотеки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Facebook впервые протестировала Reels в Бразилии в 2018 году, а затем – во Франции, Германии и Индии.

Запуск Reels усилит ожесточенную борьбу Facebook и TikTok, которые стремятся привлечь американских подростков – многие из них за последние два года перешли в TikTok.

Как отмечает агентство, новое приложение было запущено через несколько дней после того, как Microsoft сообщила, что ведет переговоры о приобретении американских операций TikTok у китайской компании ByteDance.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп согласился разрешить Microsoft вести переговоры о приобретении TikTok, если компания сможет заключить сделку за 45 дней. В противном случае Трамп пригрозил отключить китайскую соцсеть в США с 15 сентября.