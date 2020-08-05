В Минпром может вернуться чиновник с бизнесом на имуществе оборонных предприятий

Экс-заместитель министра промышленной политики и бывший народный депутат Виталий Немилостивый претендует на пост заместителя министра промышленности.

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор.

Согласно декларации, Немилостивый за 2019 год получил 201,21 тыс. грн заработной платы в корпорации "Укриннмаш", которая имеет лицензию на продажу избыточного имущества Минобороны, а также 151,1 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Он хранит наличными 780 тыс. грн, $75 тыс., 50 тыс. евро, 50 тыс. швейцарских франков и 30 тыс. фунтов стерлингов. При этом он указал 8,85 млн грн долгов третьим лицам.

Немилостивый владеет тремя жилыми домами в Сорокивке (Харьковская обл.) площадью 178,6 кв. м, 19,4 кв. м и 26,2 кв. м и 15 земельными участками там же общей площадью 30,44 тыс. кв. м.

Среди прочего он задекларировал трое наручных часов (Breguet и Franck Muller), набор запонок фирмы Breguet, а также коллекцию картин советских и украинских художников XX-XXI, а также коллекции спиртных напитков мировых фирм (421 единиц), оружия и икон.

Немилостивый также задекларировал 50% частной фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат его сыну Евгению.

Как отмечает проект StateWatch, эта фирма упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве, которое ведется с 2017 года. По данным следователей, в течение 2015-16 годов связанные между собой фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" и ООО "Машгидропривод" в рамках договоров с ГП КБ "Южное" получили 15 млн грн на выполнение опытно-конструкторских работ, которые в дальнейшем перечислили фиктивным фирмам. В то же время заказанные работы выполнялись, в частности, государственным предприятием "Харьковский завод транспортного оборудования", название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый.

Также ООО "Машгидропривод" в течение 2015-2017 годов в адрес государственного предприятия "Луч" поставило продукции и оказано услуг по разработке конструкторской документации на сумму 34 млн грн при выполнении ракетостроительных программ. Из них 4,9 млн грн, по версии следователей, были присвоены должностными лицами частной компании путем перевода средств в наличность.

Согласно данным аналитической платформы YouControl бенефициаром ООО "Машгидропривод" является кипрская компания NVED INVEST LTD, принадлежащей сыну претендента в заместители министра Евгению Немилостивому.

В другом уголовном производстве от 2018 года харьковская полиция расследует, как частная фирма-двойник ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" нанесла ущерб государственному одноименном предприятию.

Также в 2018 года по иску военной прокуратуры в интересах ГП "ХЗТУ" к частной "ХЗТУ" Хозяйственный суд Харьковской области принял решение взыскать с фирмы Немилостивого 385 тыс. грн за неуплату услуг аренды автотехники государственного завода.

Кроме того, согласно решению Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 2014 года, государственный производитель танков "Завод имени В. А. Малышева" должен был заплатить частной фирме ООО "Эко-коммунэнерго" семьи Немилостивого 25 млн грн за аренду помещений, принадлежавших заводу до 2008 года.

В течение 2006 года Немилостивый работал первым заместителем гендиректора на том же заводе им. В.А. Малышева, а в начале 2007 года стал и.о. гендиректора завода.

В 2012 году Виталий Немилостивый избирался народным депутатом от "Батькивщины". Однако скоро покинул одноименную фракцию и начал голосовать вместе с "Партией регионов".

Немилостивый занимал должность замминистра промышленной политики с 2007 года по 2010 год (до этого – гендиректор завода им. Малышева в Харькове). В 2012-2014 годах был народным депутатом Верховной Рады 7-го созыва.