Кабмин утвердил норму потерь нефтепродуктов при транспортировке

Кабинет министров на заседании 5 августа принял постановление "Об утверждении норм потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, указанным документом упорядочен учет потерь нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке автомобильным, железнодорожным, морским и речным и трубопроводным транспортом.

В министерстве пояснили необходимость принятия постановления тем, что из-за отсутствия в Украине нормативно-правового регулирования этого вопроса, субъекты хозяйствования, которые работают с нефтепродуктами, испытывают значительные финансовые убытки. Это обусловлено необходимостью платить акцизный налог и налог на добавленную стоимость нефтепродуктов, потерянных в процессе осуществления операций с ними, что преимущественно связано с естественным свойством таких веществ – летучестью.

"Отсутствие учета потерь приводит к безосновательной материальной ответственности должностных лиц предприятий и негативно влияет на финансовое состояние этих компаний в этой области. В частности, это касается предприятий, относящихся к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, Министерства обороны Украины и других потребителей нефтепродуктов", – отмечают в Минэнерго.