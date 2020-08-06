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Ярославский сменил "Укроборонпром" в заявке китайской компании на покупку "Мотор Сичи"

Ярославский сменил

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже в ночь на четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Смена новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в последующей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к скорейшему получению одобрения АМКУ, будет содействовать скорейшему завершению крупной реструктуризации внутренних активов", – отмечается в документе.

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению", – отмечается в сообщении.

Xinwei напоминает, что АМКУ 9 июля 2019 года сообщил об открытии дела по заявлению Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и "Укроборонпрома" о получении совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

Ведомство направило запросы участникам концентрации, на которые были даны ответы, однако 18 июня 2020 года АМКУ направил новую серию запросов, отмечается в сообщении.

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

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Как сообщалось, ранее группа DCH Александра Ярославского объявила о достижении договоренностей с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместном развитии ПАО "Мотор Сич", не уточнив подробностей.

В ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

В июне представители "Укроборонпрома" заявили, что концерн уже не претендует на 25% "Мотор Сичи".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.

Автор: 

Китай (2174) Мотор Січ (212) купівля (1336) Ярославський Олександр (180) Антимонопольний комітет (1461)


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Топ коментарі
+7
Богуслаева повесить за ноги головой вниз и перед мордой портрет ***** к которому он ездит на поклон... СБУ разогнать как паразитов и пособников врага.
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06.08.2020 13:33 Відповісти
+5
"представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии". Где находится этот завод, в Китае, РФ? Как можно было заключать такую сделку против Украины????????
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06.08.2020 11:05 Відповісти
+3
Им нах не нужен тот завод, да и технологии впрочем тоже. Они у них уже есть.. или украдены или скопированы Для них это не проблема. Им документация нужна. Чтобы все было законно. На своих заводах будут клепать двигатели а потом вполне легально продавать за бугор, на те рынки которые нам освоить не хватило ума и желания. А может и нам потом.. Скорее всего.
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06.08.2020 11:12 Відповісти
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китай - дрянь, как и населяющий его биомусор
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06.08.2020 10:36 Відповісти
Ну ну ... Так багато сміття, так багато ...
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06.08.2020 10:42 Відповісти
Чего же ты ходишь во всем китайском? Если бы не Китай ты бы сейчас без штанов на пальме сидел
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06.08.2020 10:59 Відповісти
Он ходит во всем европейском и американском, которое пошито на фабриках в кетае. Не путай. Если бы не Европа и США - то на пальмах сейчас сидели бы кетайцы (куда скоро они и вернутся кстати)
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06.08.2020 15:54 Відповісти
"представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии". Где находится этот завод, в Китае, РФ? Как можно было заключать такую сделку против Украины????????
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06.08.2020 11:05 Відповісти
Им нах не нужен тот завод, да и технологии впрочем тоже. Они у них уже есть.. или украдены или скопированы Для них это не проблема. Им документация нужна. Чтобы все было законно. На своих заводах будут клепать двигатели а потом вполне легально продавать за бугор, на те рынки которые нам освоить не хватило ума и желания. А может и нам потом.. Скорее всего.
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06.08.2020 11:12 Відповісти
Смотрю ты вяликий авиаспец, "украсть", "копировать", "клепать", прямо как трусы с бантиком.
Школу закончи сначала, писатель.
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06.08.2020 11:46 Відповісти
Америка проти продажі Мотор січі китайцям - і для мене це найкращий маркер. Причому, у цій позиції, звісно ж, єдині і республіканці, і демократи!
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06.08.2020 13:16 Відповісти
Американцы не за Украину переживают, а просто не хотят подъёма китайской экономики.
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06.08.2020 18:45 Відповісти
Я не думаю, що придбання МоторСічі дасть сильний підйом китайській економіці... Вони і так давно по ліцензії запорізькі мотори роблять...
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06.08.2020 19:02 Відповісти
І да, якщо 75% акцій вже належать китайцям, то ясно, звідки бабки на острів взялися... Хтось дуже-дуже поспішив вкласти гроші!
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06.08.2020 13:16 Відповісти
Богуслаева повесить за ноги головой вниз и перед мордой портрет ***** к которому он ездит на поклон... СБУ разогнать как паразитов и пособников врага.
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06.08.2020 13:33 Відповісти
Спецыалист на спецыалисте...
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06.08.2020 16:13 Відповісти
Зеленский говорит, что без МВФ Украина обанкротится, а что изменится если МВФ даст очередной кредит, ведь он пойдет на оплату одних из замых высоких % в Мире, которые платят только колонии возглавляемые продажными, компрадорскими правительствами.
Все свободные деньги в стране, а это заработанные сбережения населения, которые должны быть в дальнейшем потрачены на товары и услуги,продливая цепочку экономики страны,поглощает финансовая пирамида ловко организованной властью и ростовщиками во главе с НБУ, вымывает деньги у населения, гарантируя высокие % по депозитам, а затем эти депозиты идут на такие же высокие кредиты, которые не может использовать реальная экономика, а только банковские мошенники, а так же депозиты идут на покупку облигаций по выплате из бюджета высоких % по долгам государства например, когда ифляция $-2%, а курс в Украине 28 грн НБУ держит на протяжении 5 лет стабильно , то разница по % , которые выплачивает государство из бюджета при ставке по долгам в грн. в среднем 17% = 15% (17 -2) , да есть затраты и прибыль ростовщиков, пусть еще 2%, но все равно 13% идет ростовщикам, а не в экономику делать ВВП-реальные деньги и увеличивать пополнение бюджета, тем более правительство могло напрямую организовать продажу облигаций населению с маржей 1% в итоге 3%, а так 14% просто разворовывается с бюджета, так власть разворовывают не только наличность в бюджете , но и такие уникальные предприятия,как Мотор Сич а это не только деньги, не только валюта, а и суверенитет государства, без Мотор Сич и завода Антонов, Украина уже попадает в зависимость и нам диктуют,что делать, а можно ли нам в будущем продавать турбины, двигатели, самолеты и по какой цене?, как с кредитами для цивилизованных стран 1-2%, для колоний 17%, так поступают с лекарствами, вооружением, продовольствием, для одних стран одна цена, а когда своего нет, то совсем другая (Ротердам, Дюссельдорф +)
Но финансовая пирамида из за высоких % не предназначена для реальной экономики и когда на рынке заканчиваются средства пирамида внезапно для вкладчиков, но запланированно для мошенников рушится,оставляя вкладчиков - население банкротами, так может не без МВФ Украина обанкротитця, а от воровства и подрыва экономики шпионской, компрадорской, продажной властью?
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06.08.2020 18:52 Відповісти
Сын Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро
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06.08.2020 19:18 Відповісти
ми вже багато допомогли Китаю: оренда землі за часів януковоща, продаж ВАКР - для розважальних цілей - тепер "Ляонін"))), загальнонародна закупівля якісних та доступних товарів з КНР, можливість реверс-інженірингу на прикладі другого екземпляра "Мрії", тепер можливий продаж "Мотора".
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07.08.2020 14:06 Відповісти

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