Ярославский сменил "Укроборонпром" в заявке китайской компании на покупку "Мотор Сичи"

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже в ночь на четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Смена новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в последующей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к скорейшему получению одобрения АМКУ, будет содействовать скорейшему завершению крупной реструктуризации внутренних активов", – отмечается в документе.

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению", – отмечается в сообщении.

Xinwei напоминает, что АМКУ 9 июля 2019 года сообщил об открытии дела по заявлению Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и "Укроборонпрома" о получении совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

Ведомство направило запросы участникам концентрации, на которые были даны ответы, однако 18 июня 2020 года АМКУ направил новую серию запросов, отмечается в сообщении.

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

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Как сообщалось, ранее группа DCH Александра Ярославского объявила о достижении договоренностей с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместном развитии ПАО "Мотор Сич", не уточнив подробностей.

В ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

В июне представители "Укроборонпрома" заявили, что концерн уже не претендует на 25% "Мотор Сичи".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.