"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в шантаже из-за планов вновь оставить шахтеров без работы (обновлено)

Энергохолдинг ДТЭК угрожает вновь возобновить простой шахт своей угольной компании "Добропольеуголь", возложив ответственность за ситуацию на государственное "Центрэнерго".

Как сообщает пресс-служба "Центрэнерго", соответствующее заявление ООО "ДТЭК Добропольеуголь" направило на имя глав профсоюзов угольной отрасли Донецкой области 4 августа, передает БизнесЦензор.

"Центрэнерго" считает нескрываемым шантажом действия холдинга ДТЭК в отношении государственной энергогенерирующей компании", – подчеркивается в сообщении.

В письме говорится о якобы невыполнении со стороны "Центрэнерго" договора с ООО "Д.Трейдинг" и неоплату за поставленные в июле якобы 35 тыс. тонн угольной продукции. При этом отмечается, что "единственным потребителем топлива, добываемого шахтерами "Добропольеугля" является ПАО "Центрэнерго".

В свою очередь "Центрэнерго" заявляет, что объемы поставок угля с шахт ДТЭК в июле составили лишь 26 357 тонн угольной продукции, из которых половина – в последние дни месяца. При этом, условиями договора была предусмотрена поставка 100 тыс. тонн.

"Учитывая более низкий объем поставок и наблюдая невыполнение условий договора со стороны ООО "Д.Трейдинг", "Центрэнерго" было вынуждено получать уголь от других поставщиков, а именно – государственных добывающих предприятий. Это обстоятельство безусловно накладывала на ПАО "Центрэнерго" обязательства первоочередной оплаты за полученный уголь именно государственным шахтам", – отмечают в государственной компании.

В связи с этим, на протяжении июля государственным угольным шахтам были выплачены 236 млн грн вместо предварительно запланированных 120 млн грн. В то же время на счета ООО "Д.Трейдинг" "Центрэнерго" уже перечислило 13,17 млн грн. Компания также направила ДТЭК письмо, где подтверждает свои намерения по выполнению условий договора в части оплаты.

В "Центрэнерго" напоминают, что шахты ГП "Добропольеуголь" находятся в долгосрочной аренде холдинга ДТЭК, который ведет активные переговоры с Фондом государственного имущества о расторжении договора аренды шахты "Добропольеуголь".

"Желание ДТЭК вести прибыльную деятельность на энергетическом рынке Украины само собой разумеющееся. Однако, считаем недопустимым делать это за счет государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", перекладывая на нас социальные и финансовые обязательства частного инвестора, и оставляя своих шахтеров на произвол судьбы", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в "Д.Трейтинг" заявили, что заявления "Центрэнерго" не отражают реальную ситуацию по выполнению условий контракта на поставку угля.

По данным "Д.Трейдинг", в рамках контракта по состоянию на 31 июля на "Центрэнерго" было поставлено 35 тыс. тонн угля стоимостью 79 млн грн, однако госкомпания не оплатила поставки в полном объеме в установленный срок до 3 августа и не предоставило банковский аккредитив для продолжения отгрузок угля в адрес ТЭС "Центрэнерго" на условиях отсрочки платежа.

"По факту на конец дня 5 августа "Центрэнерго" заплатило только 13 млн грн, что составляет 16,5% от обязательств по контракту", – уточнили в "Д.Трейдинг".

В связи с этим частная компания приостановила поставки топлива на "Центрэнерго".

"Мы надеемся, что руководство государственного производителя тепловой генерации вернется к выполнению взятых на себя контрактных обязательств, погасит долг и предоставит банковский аккредитив в ближайшие несколько дней для восстановления отгрузок угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", – подчеркивается в заявлении "Д.Трейдинг".

Как сообщалось, в начале июля государственное ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Перед этим всю неделю в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.