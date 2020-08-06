Фейк о работе ОГХК с "Крымским Титаном" – часть проплаченной информационной кампании, – Питер Дэвис

Распространение фейковой информации об отгрузках ильменитового концентрата АО "Объединенная горно-химическая компания" предприятию "Крымский Титан", расположенному на временно оккупированной РФ территории Крыма, является частью проплаченной информационной кампании, призванной дестабилизировать работу государственной компании.

Об этом заявил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с "Крымским Титаном" или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании, цель которой – дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации", – заявил глава госкомпании.

Питер Дэвис отметил, что упомянутый ильменитовый концентрат был реализован немецкому контрагенту на более выгодных условиях, чем предусматривали контракты, подписанные бывшим менеджментом ОГХК. Так, выручка от продажи продукции выросла на 10 млн грн, а время отсрочки платежа сократилось со 120 до 15 дней.

Напомним, "Объединенная горно-химическая компания" находится под управлением Фонда государственного имущества и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Предприятие входит в программу большой приватизации, реализация которой продолжится после макроэкономической стабилизации.