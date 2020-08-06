Жена первого помощника Зеленского оформила элитную квартиру в Киеве и землю на берегу Днепра

Супруга первого помощника президента Сергея Шефира весной 2020 года оформила право собственности на квартиру премиум-класса в новом жилищном комплексе в центре Киева и участок в селе Лебедевка Вышгородского района.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, передает БизнесЦензор со ссылкой на Нашi грошi.

По данным реестра, Лариса Шефир 3 марта зарегистрировала право собственности на квартиру площадью 99,6 кв. м в ЖК Chicago Central House, девелопером которого является Saga Development Андрея Вавриша. Этот жилой комплекс находится по ул. Антоновича, 44, возле стадиона "Олимпийский".

Кроме того, Лариса Шефир в мае зарегистрировала право собственности на купленный участок площадью 0,37 га в селе Лебедевка.

Владельцами соседних участков является управляющий партнер юридической фирмы Integrites Алексей Фелив, директор по юридическим вопросам группы "Нафтогаз" Ярослав Теклюк, советник юридической компании Aequo Евгений Левицкий.

Также ряд близлежащих участков оформлена на Владимира Лимакова – это совладелец ряда компаний, которые получили гектары леса в Пирновском лесничестве на территории Лебедовского сельского совета (ООО "Джой Форест плюс" – 23 га, ООО "Лебедивский лесовичок" и ООО "Лебедивский лесовичок плюс" – 6 48 га).

Также на Лимакова оформлены ряд другихкомпаний в частности, четыре фирмы с названием ООО "Ривьера Велнес" ("Ривьера Велнес 1" и т.д.), а также 60 компаний под названием "Лебедевка пляж".

Также Лариса Шефир в июне оформила на себя два участка в с. Иванковичи, которые образовались в результате разделения большего участка.

Читайте также: Офис Зеленского передумал переезжать в Украинский дом

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказывал о планах продать свой дом в Иванковичах Сергею Шефиру.

Однако в июле стало известно, что президент Зеленский продал участок и недвижимость жене заместителя председателя фракции "Слуга народа" Валентине Кисель.

Кроме упомянутой выше недвижимости, в собственности Ларисы Шефир также пять квартир в Киеве и одно нежилое помещение в общей собственности.

Лариса Шефир является физическим лицом-предпринимателем, основным видом деятельности которого указано предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

До апреля 2019 года она была совладелицей ООО "Норин Плюс" вместе с женой президента Еленой Зеленской и председателем бюджетного комитета ВР Юрием Аристовым ("Слуга народа").

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Ранее Шефир был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95".



После избрания президентом, Владимир Зеленский переоформил свой бизнес на своих давних партнеров. При этом наибольшее количество активов Зеленского оформили именно на Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.



