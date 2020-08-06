Панама пообещала применять санкции к судам под своим флагом за заход в Крым, – МИД

МИД Панамы обещает взять под контроль ситуацию с незаконными заходами в закрытые порты аннексированного Россией Крыма судов под панамским флагом и будет применять санкции к нарушителям.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам консультаций со своим панамским коллегой Федерико Альфаро Бойдом.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом – нарушителей ждут суровые санкции", – написал Енин.

Заместитель главы МИД Украины добавил, что стороны также договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и т.д, а также усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.