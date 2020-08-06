Украина второй день подряд бьет рекорды по распространению коронавируса (обновлено)

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является новым суточным рекордом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

В том числе заболевание COVID-19 за прошедшие сутки подтвердили еще у 180 жителей Киева, три человека умерли, 49 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На сегодня в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Таким образом, всего в Украине уже 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42 524 пациента выздоровели. Проведено 1,12 млн тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов. На сегодня в Украине – 32 465 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (295,5), Закарпатской (241) и Ивано-Франковской (235,6) областях.

На стационарном лечении находится 5 280 человек, из них 158 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 19 008 человек, подключении к аппарату ИВЛ – 554 пациентов.

Как сообщалось, накануне в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки по состоянию на утро 5 августа было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.



