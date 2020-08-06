Въезд для украинцев за неделю не разрешила ни одна новая страна, – МИД

Граждане Украины по-прежнему могут посетить 38 стран мира в условиях пандемии Covid-19 без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев или безусловно, или с соблюдением определённых правил", – сказал Кулеба.

Как сообщалось, ранее Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.



