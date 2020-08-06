"Газпром" использовал оплаченные мощности для транзита газа через Украину на 79%, – Оператор ГТС

За первые 7 месяцев 2020 года транзит российского газа через территорию Украины составил 29,8 млрд кубометров, что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

"С начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", – сказано в сообщении.

В частности, западном направлении транзит газа составил 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В том числе в Польшу – 2,2 млрд куб. м, Словакию – 20,4 млрд куб. м, Венгрию – 5,1 млрд куб. м.

"Следует отметить, что в июле во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода "Северный поток", которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, "Газпром" не увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период", – отмечается в сообщении.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд куб. м (-73%). Из них 0,4 млрд кубометров газа было поставлено в Румынию и 1,7 млрд куб. м – в Молдову.

Оператор ГТС отмечает, что падение транзита по южному маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.



Как сообщалось, в 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.

Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.