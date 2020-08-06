В России закроют единственную монорельсовую дорогу – у нее всего 39 пассажиров

Правительство Москвы в ближайшее время закроет единственную в России монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка №13.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на трех чиновников местной мэрии, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников издания, точная дата закрытия не определена, но, вероятно, это произойдет уже в августа.

Один из собеседников отметил, что вероятно мэрия официально объявит о закрытии ветки на длительный ремонт, но перезапущен монорельс уже не будет.

В пресс-службе ГУП "Московский метрополитен" не опровергли эту информацию, отметив, что "обусждаются разные варианты судьбы монорельса, но пока решений не принято".

Монорельс в Москве работает с 2004 года, однако он на стал популярным. По данным издания, у этой ветки всего 39 постоянных пассажиров, тогда как затраты на его содержание составляют 800 млн рублей в год.