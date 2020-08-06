Lufthansa не верит в возвращение полетов на докризисный уровень до 2024 года

Авиакомпания Lufthansa не ожидает возвращения спроса на авиаперевозки к докризисным уровням раньше 2024 года.

Согласно квартально отчетности Lufthansa, из-за падения спроса на авиаперевозки в связи с пандемией COVID-19 с апреля по июнь авиакомпания перевезла на 96% меньше пассажиров, чем годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В результате е выручка во втором квартале сократились на 80% – до 1,9 млрд евро ($2,25 мирд), а квартальны операционный убыток составил 1,7 млрд евро.

"Мы не ожидаем, что спрос вернется к докризисным уровням до 2024 года", – сказал в четверг генеральный директор компании Карстен Шпор.

Как отмечает агентство, в то же время операционный убыток Lufthansa в размере 1,7 млрд евро оказался почти на 300 миллионов евро меньше, чем в среднем ожидали опрошенные компанией аналитики.

Lufthansa сообщила, что во второй половине 2020 года она также ожидает получить скорректированный операционный убыток и прогнозирует дальнейшее значительное снижение скорректированной операционной прибыли за год.