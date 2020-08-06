Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты на 280 гривен (обновлено)

Президент Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году.

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн", – сказала Ковалив.

По словам замглавы Офиса президента, парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", – уточнила Ковалив.

Вечером четверга соответствующий президентский законопроек "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год" зарегистрирован в парламенте под №3963 как неотложный. Текст документа пока не опубликован.

Напомним, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Как сообщалось, ранее Кабмин анонсировал планы повысить минимальную зарплату с 1 сентября до 5 тысяч грн, с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года – до 6,5 тис. грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит повысить покупательский спрос, а также увеличит отчисления налогов и взносов в госбюджет и Пенсионный фонд.

Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.