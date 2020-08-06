РГК провела первые в Украине испытания водорода в газораспределительной системе. ФОТО

"Региональная Газовая Компания" впервые в Украине провела испытания водорода в газораспределительной системе.

Как сообщает пресс-служба компании, эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети состоялся в рамках EU Hydrogen Strategy, к которой приобщилась РГК, передает БизнесЦензор.

"На специально подготовленном полигоне в Черняхове, Житомирская область, прошли статические испытания газовых систем, при которой была достигнута 99% концентрация водорода. Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии", – сказано в сообщении.

Таким образом, РГК приступила к практической части программы испытаний по использованию водорода в действующих газораспределительных сетях.

"Нынешняя повестка дня в европейской энергетике – подготовка национальных энергосистем к новым, "зеленым", чистым видам энергии. Речь в первую очередь о водороде, который является самым перспективным энергоносителем. Подготовка газораспределительных систем к новым видам энергии – это стратегия, а не краткосрочные решения. РГК с начала года ведет системную подготовку полигонов и наших специалистов к испытаниям новых видов энергии и сегодняшний эксперимент является частью комплексной программы испытаний", – сказал директор РГК Олег Никоноров.

В компании уточнили, что для испытаний водородом газовая система полигона в Черняхове была реконструирована специалистами АО "Житомиргаз" таким образом, чтобы по составу оборудования, подборке материалов и степени их износа она стала моделью действующей газораспределительной системы.

В процессе эксперимента системы полигона были прокачаны инертным газом, а затем заполнены водородом, концентрация которого была доведена до 99%.

"Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализа данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров", – пояснил технический директор "Житомиргаза" Сергей Колесник.

Согласно сообщению, последующие этапы исследовательской программы РГК предусматривают статические и динамические испытания водорода и его смесей с природным газом на еще четырех специально подготовленных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.