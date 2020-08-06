Зеленский поручил оценить последствия продажи "Мотор Сичи" китайцам и Ярославскому

Президент Владимир Зеленский требует от правительства ко совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и Службой безопасности Украины срочно проанализировать оценку влияния на состояние экономической безопасности государства сделки по продаже контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Как сообщает пресс-служба президента, об этом говорится в письме главы государства в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор.

"Следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", – сказано в сообщении.

Коме того президент потребовал от главы правительства "обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

Также Глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

Как сообщалось, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.