Зеленский поручил оценить последствия продажи "Мотор Сичи" китайцам и Ярославскому

Президент Владимир Зеленский требует от правительства ко совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и Службой безопасности Украины срочно проанализировать оценку влияния на состояние экономической безопасности государства сделки по продаже контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Как сообщает пресс-служба президента, об этом говорится в письме главы государства в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор.

"Следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", – сказано в сообщении.

Коме того президент потребовал от главы правительства "обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

Также Глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

Читайте также: Ярославский объявил о договоренностях с китайцами по управлению предприятием "Мотор Сич"

Как сообщалось, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (74) Зеленський Володимир (2584) Мотор Січ (212) Шмигаль Денис (1559)
Топ коментарі
+5
Нафиг не надо китайцам развитие украинского авиастроения. Им технологии нужны и все.
показати весь коментар
06.08.2020 18:32 Відповісти
+3
Идиоты и дебилы.
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
+3
Україна в жодномі випадку не повинна продавати ні кітайцям ні тим паче москалям "Мотор Січ"!!!Це наше стратегічне підприємство!!! Той, хто намагається це зробити- ворог України!!!!
показати весь коментар
06.08.2020 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идиоты и дебилы.
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
Клоуны и шуты.
показати весь коментар
07.08.2020 02:06 Відповісти
ОПЯТЬ США УШИ ТОРЧАТ!! НУ СКОЛЬКО МОЖНО??? УКРАИНА НЕ ДАЛА РАБОТАТЬ МОТОР СИЧу своими запретами в торговле.. єтому не прдавать єтому запретить и что в результате в 2017 году после 4 предложений Китай согласился !!!!!!купить украинский "Мотор Сич" - одного из ведущих производителей военных авиационных двигателей в мире.Более того китайці вівезли ведущих специалистов к себе предложив им нормальніе зарплаті и даже построили(ПОЗОР СТРАНЕ) целій городок!!! Однако в 2018 году сделка была заморожена Украиной по соображениям национальной безопасности. А предприятие стало еще одним фактором в глобальном противостоянии Китая и США.
Что касается потенциального покупателя "Мотор Сичи" со стороны США, то ею может быть некая комапния из Беверли Хилз, основанная около трех лет назад и имеющая опыт работы в авиационной промышленности.
Его управляющий партнер, Хоссейн Мусави, подтвердил BuzzFeed News в телефонном интервью, что ему помогали американские чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве, и он хочет купить "Мотор Сич".
показати весь коментар
06.08.2020 17:00 Відповісти
************?
показати весь коментар
06.08.2020 22:56 Відповісти
Ярославский тоже китаец? а хтож тада Моня из Одэссы?
показати весь коментар
06.08.2020 17:01 Відповісти
Нафиг не надо китайцам развитие украинского авиастроения. Им технологии нужны и все.
показати весь коментар
06.08.2020 18:32 Відповісти
Україна в жодномі випадку не повинна продавати ні кітайцям ні тим паче москалям "Мотор Січ"!!!Це наше стратегічне підприємство!!! Той, хто намагається це зробити- ворог України!!!!
показати весь коментар
06.08.2020 22:16 Відповісти
"мотор" - полудохлый труп, ничего там стратегического не осталось кроме понтов.
показати весь коментар
06.08.2020 23:17 Відповісти
Да только движки для самолёт ов только он делает в восточной Европе, а теперь и Китай будет ещё
показати весь коментар
07.08.2020 01:01 Відповісти
Ты говоришь сейчас рашка агитками - "аналогов нет". А я говорю тебе как бывший работник "мотора" у которого осталось там много знакомых.
показати весь коментар
07.08.2020 01:15 Відповісти
Полностью согласен, разваливающееся ничто. ОКБ не работает, завод на четырехдневке, приходят в потолок поплевать, получить свои 7 штук и пойти бухать, одни понты, как у русишей "вот когда-то делали вещи", и больше ничего.
показати весь коментар
07.08.2020 09:05 Відповісти
В авиастроении в мире за это время ничего нового не придумали и не труп, труп только потому что кто-то думает о монополизации рынка в мире, о своём авиастроении и производителе и делает все чтобы уничтожить такие предприятия и не пустить на рынки.

В отличии от наших "патриотов", которые все называют трупом, и стремятся все продать и даже землю. Аграрная страна без земли, не труп?

У вас все трупы кругом уже, совсем совести нет.
Китайцам "труп" с технологиями нужен, американцам конкурент не нужен, что они аж из себя выпрыгивают, а у нас продажные сволочи у власти, которые уничтожают Украину и нанимают ботов которые пишут о трупах, а не сохранении и восстановлении.
показати весь коментар
07.08.2020 11:45 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2020 12:24 Відповісти
Есть еще эннокентийо пивасо, которое не усвоило простую истину, что авиационный двигатель - настолько сложная и энергоемкая хрень, которую не смог постичь не только его беличий мозг, но 1,3 миллиарда китайцев. Но оно ж на Моторе работало, лохи фсе. Йонакендий, если есть вопросы о физике процесса, что такое реакция струи и как турбины работают в зоне сверхтемператур, сразу лезь не в справочники, а в цензор. Твой тупой, эпический ср@ч здесь важнее всего.
показати весь коментар
07.08.2020 11:58 Відповісти
В этот раз у тебя истерика неплохо получилась ты даже сумел напечатать сверхтемпературы, но старайся больше.
показати весь коментар
07.08.2020 12:09 Відповісти
ХОРОШАЯ МЫСЛЯ ПРИХОДИТ ОПОСЛЯ !) У ИДИОТОВ !!!
показати весь коментар
06.08.2020 23:34 Відповісти
******..ь такое предприятие это ж каким нужно быть мудаком, если Зеляя вернёт его, поднимит себе рейтинг, и закроет много ртов
показати весь коментар
07.08.2020 00:59 Відповісти
продать китайцам "мотор сич"? це вже повне дно. мабуть по курортам все прогуляв, треба бабло
показати весь коментар
07.08.2020 07:19 Відповісти
Дошло, как до жирафа. Тимошенко уже год об этом кричит.
показати весь коментар
07.08.2020 07:39 Відповісти
При восхваляемом Порохе этот Богуслаев превратился из царька во владыку, торговал с парашей, делал, что хотел, китайцам продался. Его только кандидат-фотограф от Зели отстранил от мандата. Зеля, конечно, то еще недоразумение, хоть как-то реагирует, в отличие от барыги. Но вы и дальше молитесь на порошка и рассказывайте какой он хороший
показати весь коментар
07.08.2020 09:02 Відповісти
А что про стратегию не помнят когда продают тюрьмы, зализныци, порты, ЗЕМЛЮ?

Почему именно о моторе вспомнили? Или когда начинаются интересы американцев заканчиваются интересы всех?

И где все наши стратегические предприятия в гос собственности, почему только разворовывают?
показати весь коментар
07.08.2020 11:20 Відповісти
"Мотор Сич" должен быть национализирован!!!.. и точка..
показати весь коментар
07.08.2020 12:06 Відповісти
Я думаю, проблема не только в национализации.

Почему Антонов, 410 и юж Маш там где они есть сейчас?

Начинать контроль и развитие нужно с преступной власти, иначе угробят и это предприятие, вместе с ввп и раб местами со всем
показати весь коментар
07.08.2020 13:58 Відповісти
якби нікому був не потрібний - так не було усього цього
цирку з конями!
показати весь коментар
07.08.2020 13:51 Відповісти
А как можно посчитать потери для страны от продажи Мотор сич, это все равно, что когда власть продала распираторы в Китай по 2 грн, а когда надо было украинским медикам распираторы, то им купили маски, которые не дают защиту от короновируса, только потратили с бюджета по 20 грн .
Ну что это, вредительство и казнокрадство, так же и с Мотор Сич.
Стране нужно порядка 100 самолетов и 100 вертолетов, так еще Украина могла продавать их , полностью обслуживая, как например постоянно нужны в Мире наши Русланы и Мрия вместе с экипажами, так считайте теперь сколько стоит один пожарный самолет, а их Украине хотябы 6-8 нужно, когда Аваков закупил 20 пятилетних вертолетов за 500 милл.евро.а самолет будет стоить вме 60.
Как ни считай , а когда страной управляют иностранные марионетки то Украина всегда будет проигрывать в конкурентной торговой борьбе и будет всегда покупать чужое, а когда своим торговать не чем, то берут кредиты под теже маски, в результате долгов страна превращается в колонию под внешним управлением, когда за нас будут решать,как учить украинских детей, как лечить, какую вакцину и какой % по кредитам плать.
Надо посчитать какие убытки и вред наносит власть, тогда и не надо было бы подсчитывать убытки от продажи Мотор Сич.
показати весь коментар
07.08.2020 14:34 Відповісти
Распродажа Державы оптом и в розницу.
показати весь коментар
07.08.2020 16:04 Відповісти
Нужна петиция на имя президента о возврате в гос собственность Мотор Сич, они его за 100 лямов отдали, сколько стоит одна лицензия на один двигатель, кто скажет, это же Чистое Воровство Технологий Государства а значит граждан
показати весь коментар
08.08.2020 05:11 Відповісти

