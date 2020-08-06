Зеленский поручил оценить последствия продажи "Мотор Сичи" китайцам и Ярославскому
Президент Владимир Зеленский требует от правительства ко совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и Службой безопасности Украины срочно проанализировать оценку влияния на состояние экономической безопасности государства сделки по продаже контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".
Как сообщает пресс-служба президента, об этом говорится в письме главы государства в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор.
"Следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", – сказано в сообщении.
Коме того президент потребовал от главы правительства "обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.
Также Глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.
О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.
Как сообщалось, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.
Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.
Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".
По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.
Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.
Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.
Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.
В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.
Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.
Что касается потенциального покупателя "Мотор Сичи" со стороны США, то ею может быть некая комапния из Беверли Хилз, основанная около трех лет назад и имеющая опыт работы в авиационной промышленности.
Его управляющий партнер, Хоссейн Мусави, подтвердил BuzzFeed News в телефонном интервью, что ему помогали американские чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве, и он хочет купить "Мотор Сич".
В отличии от наших "патриотов", которые все называют трупом, и стремятся все продать и даже землю. Аграрная страна без земли, не труп?
У вас все трупы кругом уже, совсем совести нет.
Китайцам "труп" с технологиями нужен, американцам конкурент не нужен, что они аж из себя выпрыгивают, а у нас продажные сволочи у власти, которые уничтожают Украину и нанимают ботов которые пишут о трупах, а не сохранении и восстановлении.
Почему именно о моторе вспомнили? Или когда начинаются интересы американцев заканчиваются интересы всех?
И где все наши стратегические предприятия в гос собственности, почему только разворовывают?
Почему Антонов, 410 и юж Маш там где они есть сейчас?
Начинать контроль и развитие нужно с преступной власти, иначе угробят и это предприятие, вместе с ввп и раб местами со всем
цирку з конями!
Ну что это, вредительство и казнокрадство, так же и с Мотор Сич.
Стране нужно порядка 100 самолетов и 100 вертолетов, так еще Украина могла продавать их , полностью обслуживая, как например постоянно нужны в Мире наши Русланы и Мрия вместе с экипажами, так считайте теперь сколько стоит один пожарный самолет, а их Украине хотябы 6-8 нужно, когда Аваков закупил 20 пятилетних вертолетов за 500 милл.евро.а самолет будет стоить вме 60.
Как ни считай , а когда страной управляют иностранные марионетки то Украина всегда будет проигрывать в конкурентной торговой борьбе и будет всегда покупать чужое, а когда своим торговать не чем, то берут кредиты под теже маски, в результате долгов страна превращается в колонию под внешним управлением, когда за нас будут решать,как учить украинских детей, как лечить, какую вакцину и какой % по кредитам плать.
Надо посчитать какие убытки и вред наносит власть, тогда и не надо было бы подсчитывать убытки от продажи Мотор Сич.