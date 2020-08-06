Офшоры Суркисов увеличили объем требований к "Приватбанку" до 10 миллиардов (обновлено)

Офшорные компании братьев Суркисов в рамках судебного спора о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка, увеличили свои требования до $350 млн (около 9,7 млрд грн по курсу НБУ).

Об этом по итогам заседания сообщил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам юриста, Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес рассмотрение иска на 14 августа.

"Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявлении. Мы также заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня была получена повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа", – сказал Пожидаев.

Он уточнил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Как уточнили в пресс-службе "Приватбанка", указанный в измененном заявлении размер процентов составляет 13%, тогда как ставка по депозитам в еврозоне – около 2%. В итоге сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн, из которых $102 млн – проценты. По текущему курсу НБУ эта сумма эквивалентна 9,7 млрд грн.

Ранее в банке сообщили, что сегодня "Приватбанк" получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда Киева по иску офшорных компаний, которое было назначено на 16:00 часов этого же дня.

"Офшорные компании обратились в Печерский районный суд с заявлением об "установлении порядка выполнения постановления об обеспечении иска", которое было вынесено еще 2017 году", – сообщали в банке.

В этой связи "Приватбанк" отмечал, что истцы просят установить порядок выполнения постановления, которое в настоящее время выполнить уже нельзя, так как исполнитель завершил исполнительные производства и направил материалы в правоохранительные органы. Законодательство запрещает повторное совершение исполнительных действий в таких обстановки.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день истек трех летний срок, установленный законодательством, на принудительное исполнение решения об обеспечении.

В банке сообщали, что истцы также просят суд в случае невыполнения банком решения об обеспечении, обязать органы Исполнительной службы взыскать денежные средства.

Читайте также: В США опубликованы доказательства связи Суркисов с "Приватбанком". ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, в июне Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года об обязательстве "Приватбанка" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с офшорными компаниями братьев Суркисов на сумму около $257 млн.

Ранее Государственный исполнитель наложил два штрафа на государственный "Приватбанк" в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.