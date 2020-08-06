БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 267 0

Интенсивность движения на трассе из Киева в Бровары подскочила на 30%, – КГГА

Интенсивность движения на трассе из Киева в Бровары подскочила на 30%, – КГГА

Интенсивность транспортных потоков на 12-ти ключевых направлениях Киева в июле этого года выросла на 6,5% по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

По данным службы внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением, в том числе на Броварском проспекте в направлении въезда в столицу трафик вырос на 41%, в направлении выезда – на 30%. При этом на выезде с ул. Митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект интенсивность движения увеличилась на 17%.

Кроме того, трафик по Одесской трассе в направлении въезда в столицу вырос на 8% (в направлении выезда – на 15%), на перекрестке улиц Льва Толстого/Назаровской – на 12%, на перекрестке улиц Белорусской/Древлянской – на 8%, на перекрестке улиц Крещатик/Богдана Хмельницкого – на 1%.

В то же время трафик уменьшился на:

  • перекрестке улиц Сальского/Академика Грекова – на 6%;
  • перекрестке улиц Саратовской/Салютной – на 9%;
  • проспекте Валерия Лобановского, 19-Б – на 4%;
  • перекрестке Воздухофлотского проспекта/проспекта Победы – на 3%.

На ул. Богатырской, 25 трафик на выезд из города упал на 13%, в то время как на въезд не изменился.

Автор: 

дороги (1607) КМДА (868) Київ (4783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 