СНБО заявило о риске незаконной передачи технологий при продаже "Мотор Сичи" китайцам

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по поручению президента Владимира Зеленского предпринимает все меры для защиты национальных интересов в сфере развития стратегических предприятий.

Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов информацию о ситуации, которая сложилась вокруг деятельности компании ПАО "Мотор Сич", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Аппаратом СНБО Украины по поручению президента Владимира Зеленского принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий", – сказал Данилов.

"Стратегическим приоритетом государственной политики в отношении ПАО "Мотор Сич" является развитие предприятия, как базового для выполнения государственного оборонного заказа в производстве современных двигателей, в том числе для новейших разработок украинских крылатых ракет", – отметил секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что с целью обеспечения национальных интересов в сфере авиационных двигателей было принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины №58 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которым определены конкретные задачи Кабинета министров Украины и другим государственным органам.

Как сообщалось, ранее 6 августа президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и СБУ предпринять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства, в частности, в рамках сделки с акциями ПАО "Мотор Сич".

Перед этим дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Читайте также: АМКУ продолжает расследовать покупку "Мотор Сичи" китайцами без разрешения комитета

Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.