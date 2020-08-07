БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине бьет рекорды третий день подряд

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга пандемии СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 78261. Из них летальных случаев – 1852, случаев выздоровления – 43055, продолжают болеть – 33354.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 10572, Киеве – 9178, Ривненской области – 6638, Черновицкой области – 6477, Закарпатской области – 5615.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом. 

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
