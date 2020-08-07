Благодаря накопленным запасам газа в Украине, рост цены маловероятен, – директор ГПК "Нафтогаз" Рабинович

Цена на рынке газа для населения определяется балансом спроса и предложения и благодаря высоким накопленным запасам газа в Украине и Европе ее значительный рост в этом сезоне маловероятен.

Об этом написал в своем Facebook директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"В подземных хранилищах газа сейчас примерно 22 млрд куб газа. В Европе ПХГ заполнены более чем на 86%, а в некоторых странах – уже более 90%. Не будет цена супервысокой, если на рынке много газа. Но цена будет меняться", – пишет менеджер "Нафтогаза".

По его словам, переход на рыночное ценообразование газа для населения произошел еще в январе и пришелся на период обвала цен из-за кризисных явлений на мировом газовом рынке, что позволило людям не переплачивать за газ.

Еще в 2019 году цена на газ для населения составляла 8,55 грн/куб. м. На август этого года ГПК "Нафтогаз" установила цену 3,24 грн/куб. м.

"Сейчас рынок понемногу восстанавливает свои сезонные ритмы. Цена на газ ближе к осени всегда росла и в этом сезоне будет расти. Ближе к зиме, скорее всего, цены поднимутся. Но никаких 30+ грн / куб.м не будет", – подчеркнул Рабинович.

По его словам, рынок позволяет защитить потребителя от роста цен уже сейчас, в частности, ГПК "Нафтогаз Украины" на днях запустит новый тариф "Годовой" с фиксированной ценой 4,73 грн/куб. м, который станет страховкой для клиентов, которые не хотят зимой платить за газ больше.

"Так, будут периоды, когда газ на рынке будет стоить чуть дешевле, чем заложено в годовой тариф, но будут периоды – когда газ на рынке будет дорожать. Уже очень скоро мы запустим также ряд депозитных газовых предложений", – написал Рабинович.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением Группы "Нафтогаз". В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

Как известно, с 1 августа, после отмены ПСО, "Нафтогаз" предложил всем желающим закупать газ украинского производства (АО "Укргаздобыча") для поставок населению.

Оптовая цена НАК "Нафтогаз" для поставки бытовым потребителям в рамках спецобязательств и цена продажи ГПК "Нафтогаз" бытовым клиентам: НАК ГПК 2020 год грн/куб. м (с НДС и без доставки):

январь 5,58 – 5,87

февраль 4,74 – 5,01

март 4,08 – 4,33

апрель 3,48 – 3,71

Май 2,73 – 2,95

июнь 2,57 – 2,78

июль 2,7 6 – 2,97

август* 3,24.

* — с августа действие спецобязательств НАК завершено.

