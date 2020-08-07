С начала года "Запорожгаз" присоединил к газовым сетям 120 новых объектов

На сегодняшний день с начала этого года к системе газоснабжения АО "Запорожгаз" присоединилось 120 новых объектов, в частности 112 домовладения и 8 коммунально-бытовых объектов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"219 заявлений на услугу нестандартного присоединения к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий обработали сотрудники Центра обслуживания клиентов за прошлый год. В результате заключили 230 договоров на присоединение к системе газоснабжения", - сообщает "Запорожгаз".

Во всех Центрах обслуживания есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления от клиентов и помогают им оформить необходимые документы. С процедурой присоединения к системе газоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте компании.

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо записаться на прием в Центр обслуживания клиентов. На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист, заключает договор и оплачивает стоимость услуг. Дальше за выполнением работ следит менеджер, который обо всем информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

Компания отмечает, что с 1 января 2013 года вступила в силу новая процедура присоединения к газовым сетям, главными преимуществами которой стали сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

"Если в документации нет замечаний, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления заказчик получает от газораспределительной компании проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Работы по стандартному присоединению объекта или земельного участка согласно законодательству выполняются в течении трех месяцев", - сообщает "Запорожгаз".

Стоимость работ на присоединение устанавливает НКРЭКУ. Цена услуг пересматривается комиссией каждый год. На сегодняшний день, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 12660 грн до 18570 грн (без НДС).