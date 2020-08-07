В Польше арестовали еще одного подозреваемого по делу бывшего главы "Укравтодора"

Суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом со ссылкой на Польское Радио сообщает БизнесЦензор.

Подозреваемого, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертое лицо по делу о коррупции и отмывании денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

Ему было предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тысяч злотых взятки Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет заключения.

По словам следователей, компания подозреваемого получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло пересчета обещанного неправомерного вознаграждения.

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.