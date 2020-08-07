Аэропорт "Львов" смог выйти на безубыточную работу после возобновления полетов, – Криклий

После оптимизации всех расходов и активной работе менеджмента международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого удалось достичь уровня безубыточности, несмотря на коронакризис.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе рабочей поездки во Львовскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Во всем мире именно авиационная отрасль больше всего пострадала в связи с COVID-19. Убытки аэропортов и авиакомпаний из-за закрытия границ и отмены рейсов оцениваются в миллиарды долларов. Но даже в таких сложных ситуациях есть выход. В условиях кризиса аэропорт "Львова" проводит оптимизацию всех расходов, активно работает менеджмент предприятия и на сегодня аэродрому удалось достичь уровня безубыточности", – сказал министр.

Сейчас международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого осуществляет ряд регулярных внутренних рейсов из в Киев, Одессу и Херсон авиакомпаниями Sky Up Airlines и Windrose, а также ряд регулярных международных рейсов из/в Польшу, Турцию, Венгрию, Германию, Великобританию, Литву, Болгарию, Беларусь и Италию. Их обслуживают авиакомпании LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, "Белавиа" и Ryanair.

Кроме этого, предприятие продолжает развивать грузовую авиацию. Еще в апреле аэропорт начал программу международных грузовых перевозок в сотрудничестве с одной из украинских авиакомпаний. Сейчас аэропорт принимает ряд международных грузовых рейсов из/в Латвии и Германии, а также чартерные рейсы в Турцию, Египет и Черногории

Как сообщалось, международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов 19 июня.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн человек, что на 38,8% больше, чем за 2018 год.