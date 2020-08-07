Министерство культуры потратит 95 тысяч на видеоролики о достижениях Кабмина Шмыгаля

Госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" Министерства культуры и информационной политики 26 июня заключило соглашение с ЧП Мирошниченко Майя Сергеевна об услугах по производству видеороликов стоимостью 95 тыс. грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году создадут видеоролик длиной 300 секунд и его сокращенную версию длиной 45 секунд. Они должны содержать информацию об инициативах и реформах правительства в первые сто дней работы обновленного правительства и премьер-министра Дениса Шмыгаля в контексте событий в Украине и мире.

Видеоролики должны включать кадры из выпусков новостей и информационных сюжетов, элементы интервью с премьер-министром, документальные кадры и инфографику.

Денис Шмыгаль возглавляет Кабмин с 4 марта, потому сто дней правительства исполнилось 11 июня.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку в июне предпринимательница Майя Мирошниченко из Киева победила в художественном конкурсе по производству видеороликов на тему: "Презентация инициатив и реформ правительства", а именно: "100 дней правительства Украины".

Для Майи Мирошниченко это второй правительственный заказ. В августе 2019 года она получила 583 тыс. грн от ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" за изготовление серии видеороликов "Разъяснение и информирование о реформах правительства Украины", а именно: "Защита своих прав туристами во время путешествий".