Падение валютной выручки от экспорта черных металлов достигло 20%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $4,52 млрд.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 16,96% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,53% за семь месяцев прошлого года.

В том числе в июле поступления от экспорта черных металлов составили $618,51 млн.

При этом Украина в январе-июле текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 24,7% – до $558,3 млн. В июле этот показатель составлял $93,53 млн.

Кроме того, Украина в январе-июле сократила экспорт металлоизделий на 17,2% – до $527,83 млн. В июле их поставлено на $86,48 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 25,1% – до $470,12 млн. В июле их ввезено на $83,5 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,82 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до $1,04 млрд. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до $1,1 млрд.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.