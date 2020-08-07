Кабмин утвердил зарплату для членов набсовета "Нафтогаза" в размере 3 миллиона в год
Кабинет министров установил размер вознаграждения для членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в размере 2,96 млн грн в год.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №971-р от 5 августа обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, целью его принятия указана необходимость утверждения в новой редакции условий договоров с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поскольку в действующих условиях, утвержденных Кабмином в июне, не указан конкретный размер их годового вознаграждения.
Распоряжением размер вознаграждения для членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" установлено в сумме 2,96 млн грн в год Эта сумма рассчитана с учетом чистого дохода "Нафтогаза" за прошлый год и размера средней зарплаты в отрасли.
Кабмин также уполномочил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко подписать соответствующие договоры.
При этом Минэкономики напоминает, что на время карантина выплаты членам набсоветов ограничены суммой 47,23 тыс. грн в месяц.
