Кабмин утвердил зарплату для членов набсовета "Нафтогаза" в размере 3 миллиона в год

Кабинет министров установил размер вознаграждения для членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в размере 2,96 млн грн в год.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №971-р от 5 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, целью его принятия указана необходимость утверждения в новой редакции условий договоров с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поскольку в действующих условиях, утвержденных Кабмином в июне, не указан конкретный размер их годового вознаграждения.

Распоряжением размер вознаграждения для членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" установлено в сумме 2,96 млн грн в год Эта сумма рассчитана с учетом чистого дохода "Нафтогаза" за прошлый год и размера средней зарплаты в отрасли.

Кабмин также уполномочил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко подписать соответствующие договоры.

При этом Минэкономики напоминает, что на время карантина выплаты членам набсоветов ограничены суммой 47,23 тыс. грн в месяц.