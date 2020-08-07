Экспорт курятины в денежном выражении упал на 9% на фоне роста объемов

Украина в январе-июле 2020 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 254,15 тыс. тонн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в денежном выражении экспорт этой продукции упал на 9,2% – до $323,88 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за семь месяцев этого года снизился на 19,8% – до 57,11 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 16,7%, до $23,84 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможслужбы, увеличился на 36,5% – до 1,63 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на $3,98 млн, что в 1,5 раза выше показателя за январь-июль 2019 года.

Импорт свинины в Украину за семь месяцев 2020 года сократился на 7,3% – до 12,59 тыс. тонн, в денежном выражении вырос на 0,3% – до $25,79 млн.

Кроме того, за указанный период Украина снизила экспорт яиц на 14,8% – до 71,85 тыс. тонн, в денежном выражении – на 3,2%, до $65,87 млн.

Импорт яиц за семь месяцев 2020 года упал в 2,1 раза – до 1,62 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,4 раза, до $5,7 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% – до 414,5 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, импорт – на 0,6%, до 131,2 тыс. тонн. Экспорт свинины возрос на 28,6% – до 2,3 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 18,8% – до 23,2 тыс. тонн.