Власти Харькова отказались останавливать транспорт из-за внесения города в "красную" зону

Городские власти Харькова не будут прекращать движение метрополитена и наземного общественного транспорта из-за внесения города в "красную" зону в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", – заявил Кернес.

Ранее в пятницу на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на заседании комиссии призвал активизировать работу правоохранительных органов по контролю выполнения ограничительных мер.

"Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс. Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро", – сказал Терехов.

Он отметил, что динамика заболеваемости в Харьковской области прогрессирует, но это, прежде всего, связано с ранним выявлением заболевания.

Как сообщалось, ранее городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС неделю назад был введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В красную зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в оранжевую зону - запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.