Итоги недели: Банк Ярославского, продажа "Мотор Сичи" и дело Коломойского в США

Главные новости экономики за неделю 3 - 7 августа.

ФИНАНСЫ

Пинчук завершил продажу своего банка Ярославскому

Бизнесмен Александр Ярославский подписал договор о покупке 100% акций банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука. Банк возглавлил Сергей Панов, бывший начальник юридического департамента "Укрсиббанка", который ранее принадлежал Ярославскому.

Золотовалютные резервы превысили $28,8 миллиарда, – Нацбанк

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или на 1%, преимущественно, благодаря поступлению $1,13 млрд от размещения евробондов, сообщили в НБУ.

Остатки на Едином казначейском счете сократились на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа составили 51,69 млрд грн, что на 24,01 млрд грн, или 31,7% меньше, чем месяцем ранее, сообщило Госказначейство.

Доходы госбюджета в июле перевыполнены на 8%, – Казначейство

Доходы госбюджета в июле 2020 года составили 68,92 млрд грн, что на 8% больше планового показателя, но 10,8% меньше, чем в июле 2019 года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Покупка и продажа валюты населением превысили докарантинный уровень

Продажа наличной валюты населением в июле 2020 года выросла до $1,54 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,32 млрд. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года, свидетельствуют данные НБУ.

Ставки по депозитам населения в гривне упали ниже 9% годовых, – НБУ

Ставки по гривневым депозитам населения снизились с 9,6% годовых на конец июня до менее 9% на конец июля, сообщили в НБУ. При этом стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях.

Минфин смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн. В том числе впервые после перерыва Минфин смог разместить двухлетние облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $40 миллионов за неделю

Национальный банк на минувшей неделе купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, что немногим больше, чем неделей ранее ($38 млн).

Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера "Приватбанка"

Совет НБУ по представлению главы правления Кирилла Шевченко согласовал назначение на должность замглавы центробанка Алексея Шабана. С февраля он возглавляет департамент платежных систем и инновационного развития НБУ, до этого более 20 лет работал в "Приватбанке".

Из "Приватбанка" уволился глава IT-направления

Член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность, пояснив такое решение ограничением зарплат, котрое установлено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Офшоры Суркисов увеличили объем требований к "Приватбанку" до 10 миллиардов

Офшорные компании братьев Суркисов в рамках спора об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка, увеличили свои требования с $257 млн до $350 млн (около 9,7 млрд грн по курсу НБУ), насчитав проценты по ним по ставке 13% годовых.

МАРОЭКОНОМИКА

Минэкономики оценило падение ВВП во втором квартале в 11%

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины во втором квартале в 11%, а первом полугодии 2020 года – в 6,5%. Подсчеты министерства совпадают с обнародованной ранее оценкой НБУ.

ВЛАСТЬ

Власти США обвинили Коломойского и Боголюбова в отмывании денег "Приватбанка"

Минюст США официально обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании части этих средств в Соединенных Штатах. Министерство подало два иска с требованием ареста имущества олигарха стоимостью $70 млн в Техасе и Кентукки.

Перед этим ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с Коломойским. По данным следствия, через эту компанию олигарх покупал недвижимость в США, она также фигурирует в иске "Приватбанка" в американский суд об отмывании средств бывшими владельцами.

Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента чиновника МВД времен Януковича

Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Татаров был замглавы следственного управления МВД при Януковиче, во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников, в последнее время работал в фирме, которую называют "юристами Портнова".

Сам Зеленский, отвечая на вопрос об этом назначении, сказал следующее: "Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное".

Зеленский подписал закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физлиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. Однако ряд депутатов заявили, что подписанная версия закона отличается от принятой Верховной Радой.

Кабмин сменил главу "Артемсоли" второй раз за полгода

Кабинет министров согласовал назначение Павла Бойчука исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Первые лицензии на производство спирта получили государственные заводы-банкроты

Первыми предприятиями, получившими лицензии на производство спирта, оказались три государственных спиртзавода, которые находятся в процедуре банкротства больше 10 лет. Напомним, с 1 июля отменена государственная монополия на производство спирта.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин изменил механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на рыне электроэнергии. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, после принятия постановления будет увеличен объем электроэнергии, которые государственные "Энергоатом" и "Укригидроэнерго" смогут продавать по прямым договорам.

Нацкомиссия снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию

НКРЭКУ пересмотрела "зеленые" тарифы с 1 августа в соответствии с подписанным президентом 31 июля законом, предусматривающим снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия, но с их частичной оплатой за счет госбюджета.

Набсовет назначил главу правления "Укрэнерго"

Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" по результатам конкурса назначил на должность председателя правления нынешнего исполняющего обязанности главы компании Владимира Кудрицкого.

"Нафтогаз" уволил главу "Укртрансгаза"

Сергей Алексеенко покинул должность исполняющего обязанности генерального директора АО "Укртрансгаз", вместо него их временно будет выполнять первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома. Алексеенко возглавлял компанию с марта 2019 года.

Кабмин назначил главой госпредприятия по добыче урана топ-менеджера соратника Медведчука

Кабинет министров согласовал назначение Антона Бендика и.о. гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Человек с такими же ФИО до последнего времени работал директором ЧАО "Авек-Холдинг" Александра Фельдмана – нардепа от партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Польша оштрафовала "Газпром" на $57 миллионов за отказ сотрудничать по делу "Северного потока-2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" $57 млн за отказ сотрудничать в рамках расследования дела о создании консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток-2", без согласия UOKiK.

КОРПОРАЦИИ

Ярославский сменил "Укроборонпром" в заявке китайской компании на покупку "Мотор Сичи"

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

Тем временем итальянские СМИ сообщили, что сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр купил остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Связанная с россиянами фирма покупает три отеля в Киеве и Львове

Кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd подала заявки в АМКУ для согласования покупки компаний, владеющих столичными отелями "Лыбедь" и "Славутич", а также гостиницей "Днестр" во Львове. На Pumori оформлен отель "Премьер Палац", владельцами которого называют члена Совфеда РФ Александра Бабакова и партнеров.

Хомутынник продает аграрный бизнес российскому бизнесмену

Бывший нардеп Виталий Хомутынник продает 13 аграрных компаний в Киеве, Черниговской и Сумской областях российскому бизнесмену французского происхождения Александру Гарезу, который владеет сетью пекарен "Волконский". Сделка находится на рассмотрении АМКУ.

Родственники осужденного за махинации в "Нафтогазе" Кацубы скупают газовые компании

Жена и тесть осужденного за махинации экс-заместителя главы "Нафтогаза" Александра Кацубы за последние годы стали собственниками нескольких предприятий по добыче газа. Во время уголовного расследования Кацуба формально развелся, но пара продолжает вместе путешествовать и отмечать годовщины свадьбы.

Химические компании Фирташа отменили решение АМКУ о принудительном разделении через суд

Хозяйственный суд Киева по иску трех азотных заводов Group DF Дмитрия Фирташа признал недействительным решение АМКУ о принудительном разделе химических активов олигарха.

Дочерняя компания Philip Morris в Украине выплатит 1,2 миллиарда штрафа

Дочерние компании Philip Morris в Украине проиграли суд первой инстанции и выплатят наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 1,18 млрд грн чтобы избежать начисления пени. В то же время компании продолжат дальнейшее обжалование решения АМКУ.

"Интертелеком" прекратит предоставление услуг в 9 областях

"Интертелеком" с 1 сентября прекратит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. Компания не смогла найти средства на покупу новой лицензии на использование частот в этих регионах.

Минюст приостановил работу единого реестра юрлиц

С 7 до 16 августа Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не будет доступен в связи в проведением работ по обновлению его технической составляющей, собщили в Минюсте.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

У начальника Киберполиции нашли элитный особняк в Киеве

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции полковник Александр Гринчак не задекларировал особняк в Киеве, рыночная стоимость которого может достигать 7,5 млн грн. Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", дом оформлен на его мать. Элитные автомобили Гринчака и его жены также записаны на родителей.

Жена первого помощника Зеленского оформила элитную квартиру в Киеве и землю на берегу Днепра

Супруга первого помощника и многолетнего друга президента Сергея Шефира весной 2020 года оформила право собственности на квартиру премиум-класса в новом жилищном комплексе в центре Киева и участок в селе Лебедевка Вышгородского района, выяснили журналисты издания Нашi грошi.

НАБУ сообщило о подозрении шести участникам схемы по завладению месторождением газа

Детективы НАБУ сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, благодаря которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получило право на месторождение в Полтавской области по заниженной стоимости. СМИ связывали компанию с окружением Петра Порошенко, в марте о ее покупке за $8,63 млн объявила группа Вадима Новинского.