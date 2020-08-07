Степанов объявил о смягчении карантина для Луцка и Тернополя после отказа его соблюдать

На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение перевести с субботы, 8 августа, города Луцк и Тернополь из "красной" карантинной зоны в "оранжевую".

Об этом по итогам заседания комиссии сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока было принято решение, это позволяют эпидемиологические показатели, город Луцк из "красной" зоны перевести в "оранжевую". Этот перевод состоится с завтрашнего дня, с 8 августа", – сказал Степанов.

Министр добавил, что эпидемиологические показатели также позволяют перевести из "красного" в "желтый" уровень эпидемиологической опасности город Тернополь.

"Это решение также произойдет с завтрашнего дня, 8 августа", – сообщил глава Минздрава.

В то же время Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения предложит правительству расширить перечень критериев, которые определяют уровень эпидемиологической опасности территорий страны по коронавирусу COVID-19.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложим изменить перечень критериев, которые будут определяться для разного уровня опасности. Мы вынесем этот вопрос на заседание правительства, которое состоится в понедельник", – сказал министр.

Степанов уточнил, что одним из основных показателей, которые предложит Минздрав, будет количество активных больных за последние семь дней. Кроме того, Минздрав предложит установить показатели тестирования на COVID-19 на уровне не менее 32 на 100 тыс. населения, в то время, как в настоящее время этот показатель должен быть не мене 24 на 100 тыс. населения.

"Мы предложили, чтобы после принятия такого решения правительством (в понедельник, – ред.), было проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС во вторник утром", – сказал Степанов.

Читайте также: Рост заболеваемости коронавирусом в Украине бьет рекорды третий день подряд

Как сообщалось, ранее городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС неделю назад был введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В красную зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в оранжевую зону - запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.