В Польше очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Польше в субботу зафиксирован новый рост количества инфицирования COVID-19 за сутки: подтверждены 843 новых случаев инфицирования, умерли 13 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 362 человека.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сутками ранее, 7 августа, был предыдущий антирекорд - 809 заболевших; 6 августа, в стране были подтверждены 726 новых случаев инфицирования.

В настоящее время активных больных в Польше 12 964, что на 468 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 51 167 случаев инфицирования, умерли 1 800 человек, выздоровел 36 403 человек, днем ранее было 36 041 поправившихся.