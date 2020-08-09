Спрос на трубный и сжиженный природный газ из-за COVID-19 сократится в 2020 году на 4%

Пандемия коронавируса сократит мировой спрос на трубный и сжиженный природный газ (СПГ) примерно на 4% в 2020 году с рекордных максимумов прошлого года.

Об этом передает enkorr со ссылкой на результаты исследования, проведенного Международным газовым союзом (IGU), передает БизнесЦензор.

Отмечается, что спрос может вернуться к докризисным уровням в следующие два года по мере того, как мировая экономика будет набирать обороты.

В документе также прогнозируется, что в 2020 году мировой спрос на СПГ упадет примерно на 4,2% после 13-процентного роста в 2019 году до рекордных 482 млрд кубометров.

Аналитики ожидают, что цены на газ будут оставаться относительно низкими в течение многих лет. Это должно побудить коммунальные предприятия сжигать больше топлива в ближайшие годы, что поспособствует росту спроса и цен.

Международное энергетическое агентство заявило в своем "Сценарии устойчивого развития", что глобальное использование газа сократится с конца 2020-х годов, если правительства примут более жесткую климатическую политику.

Примерно треть выбросов, связанных с энергетикой, можно сократить за счет внедрения технологий чистого газа, таких как водород, отмечается в докладе IGU.

"Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость "зеленого" водорода до такого уровня, когда он будет конкурентоспособным по отношению к ископаемому топливу", - сказал генеральный директор Snam Марко Алвера.

Он также добавил, что "разумным способом увеличения производства водорода является смешивание его с природным газом в существующих газопроводах".

При написании отчета IGU сотрудничал с итальянской газовой компанией Snam SpA и исследовательской компанией BloombergNEF.