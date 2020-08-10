В Украине за сутки обнаружили более 1 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 10 августа обнаружено 1008 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 81957. Из них летальных случаев – 1922, случаев выздоровления – 44359, продолжают болеть 35676 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 10981, Киеве – 9564, Ривненской области -6923, Черновицкой области – 6777, Закарпатской области – 6809.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине четвертый день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.