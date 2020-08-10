Кабмин вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает БизнесЦензор.

По словам Шмыгаля, до 15 сентября 2020 году количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация лиц, проходящих тестирование.

Еще одной задачей правительства, как отметил Шмыгаль, должно быть совершенствование так называемой системы "Выявление-тестирование – изоляция-контакты". В частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по состоянию на сегодня, на самоизоляции находится более 28000 активных больных COVID-19 и почти 100 000 контактных лиц.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

- отработать механизм командировки эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;

- руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;

- Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".

Ране Шмыгаль заявил, что с субботы, 8 августа, правительство переходит на чрезвычайный режим работы.