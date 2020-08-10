Прокуратура передала в суд дело о схеме на заводе "Элетротяжмаш" на 14 миллионов

Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников коррупционной схемы с нанесением 13,7 млн убытков государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает БизнесЦензор.

Среди обвиняемых: два заместителя директора "Электротяжмаша"; начальник управления завода, конечный бенефициар чешской компании; директор чешской компании.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге, организовали продажу запасных частей компании из Литвы.

Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской по почти вдвое большей цене – 1,22 млн евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн грн.