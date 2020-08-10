Власти Киева потратят 40 миллионов на первые две станции для сбора данных о качестве воздуха

Управление экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА) договорилось с ООО "Энвимонитор" о создании городской системы сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды столицы за 39,74 млн.

Об этом свидетельствуют данные на портале ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно условиям договора, Киев закупит услугу по созданию городской системы программно-аппаратных средств сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды Киева, из которых цена оборудования составит 37,12 млн грн, стоимость сопутствующих услуг – 2,62 млн грн.

Программно-аппаратный комплекс городской системы сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды – это совокупность специализированного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для выполнения исследований с целью оценки состояния окружающей среды и возможности создания централизованной сети станций мониторинга на территории Киева.

Так, система будет состоять из двух стационарных постов, оснащенных необходимыми приборами и средствами передачи данных; канала связи с сервером; программно-аппаратных средств (сетевое оборудование, контроллер, сервер и система управления), собирающих данные со стационарного поста, накопление и их централизованную обработку; оборудования диспетчерского центра; канала связи.

Сам стационарный пост представляет собой контейнер, внутри которого смонтированы приборы и оборудованием для отбора, сбора и анализа проб атмосферного воздуха и метеорологических параметров, а также устройства для передачи полученных результатов в онлайн-режиме.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявлял, что в 2020 году в Киеве начнется внедрение проекта комплексного мониторинга воздуха.

Первые две стационарные станции планируется разместить в Дарницком районе Киева. В целом проект предусматривает 27 современных автоматизированных пунктов комплексной оценки качества воздуха.