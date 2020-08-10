Большую часть новых евробондов Украины на $2 миллиарда купили инвесторы из США

Большую часть нового выпуска суверенных еврооблигаций Украины на $2 млрд со сроком погашения в 2033 году приобрели инвесторы из США и Великобритании.

Об этом правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил в комментарии Cbonds.Info, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу Минфина.

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%)", – сообщил Буца.

"Инвесторы с украинским резидентства приобрели меньше процента от нового выпуска украинских суверенных еврооблигаций, но мы не располагаем информацией относительно украинских инвесторов, которые могли приобретать облигации используя другие юрисдикции", – добавил он.

Уполномоченный уточнил, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира.

Буца напомнил, что $871 млн из привлеченных $2 млрд пошли на частичный выкуп и обмен еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах, остальные средства в сумме около $1,13 млрд е будут использованы на финансирование государственного бюджета.

Как сообщалось, в конце июля Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.