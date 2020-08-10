Количество заказов на строительство судов в мире упало до минимума за 17 лет

Глобальный портфель заказов на строительство сухогрузов, контейнеровозов и танкеров достиг самого низкого уровня за последние 17 лет - из-за пандемии коронавируса он сократился вдвое.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News, передает БизнесЦензор.

По данным BIMCO (Балтийский и международный морской совет - неправительственная организация, занимающаяся вопросами морской судоходной политики, унификации транспортных документов и информированием членов по различным аспектам международной морской торговли), отмечается резкий спад заказов на контейнеровозы и сухогрузы. Так, суммарный дедвейт заказанных за последние 12 месяцев сухогрузов составляет 63,4 млн тонн - самый низкий показатель с апреля 2004 года и на 34,7% меньше, чем за предыдущий год.

Объем заказов на строительство контейнеровозов за последние 12 месяцев упал на 10,3%. Это самый низкий показатель с сентября 2003 года. Сокращение привело к тому, что соотношение заказов на новые контейнеровозы и действующего флота опустилось до самого низкого исторического уровня и составляет всего 7,7%.

За семь месяцев 2020 года объем заказов на сухогрузы сократился на 65,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на контейнеровозы - на 37,7%.

За последние 12 месяцев суммарная вместимость заказанных нефтяных танкеров составила 36,3 млн тонн, а танкеров-продуктовозов - 12,1 млн тонн. Это соответственно на 4,2% и на 12% меньше, чем год назад. Эксперты отмечают, что незначительное падение связано с тем, что за последние 20 лет объем заказов танкеров был и так ниже, чем других судов.

За семь месяцев этого года объем заказов на нефтяные танкеры упал на 41,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, суммарная вместимость заказанных танкеров снизилась с 10,1 млн тонн до 5,9 млн тонн. Заказы на танкеры-продуктовозы за семь месяцев этого года сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2,9%. Общая их вместимость составила 3,2 млн тонн.

В BIMCO отмечают, что из-за послабления ограничений в некоторых странах в июне и июле наблюдался резкий рост объемов утилизации судов. В июле суммарный дедвейт судов, отправленных на слом, составил 1,8 млн тонн. Это на 1,2 млн тонн больше, чем в июле 2019 года, и на 400% больше, чем в апреле этого года. За семь месяцев этого года объемы утилизации сухогрузов и контейнеровозов также выросли - на 80,9% и на 26,3% соответственно. За этот период на слом ушли сухогрузы общим дедвейтом 8,8 млн тонн и контейнеровозы общей вместимостью 152,8 тыс. TEU.

Тем не менее, как отмечают в BIMCO, флот продолжает расти несмотря на большие объемы утилизации и сокращение поставок в некоторых сегментах. И общий объем заказов превышает объем утилизированных судов. Так, с начала года сухогрузный флот увеличился на 2,9%, флот нефтяных танкеров и танкеров-продуктовов - на 2% и 1% соответственно, контейнерный флот - на 1,2%.

"Высокие объемы утилизации флота и снижение объема заказов нельзя игнорировать, поскольку объемы торговли значительно снижаются и, по прогнозам, не вернутся к докоронавирусному уровню по крайней мере до 2022 года. Сокращение контрактов на строительство новых судов приведет в ближайшие годы к замедлению роста флота, поэтому дисбаланс на рынке может быть сохраняться в течение многих лет", - резюмируют в BIMCO.