Министерство культуры потратит миллион на ролик о достижениях Нацгвардии в борьбе с коронавирусом

ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" Минкультинформполитикы 4 августа заключило соглашение с ООО "Мейнстрим Пикчерз" об услугах по производству видеоролика за 947 тыс. грн.

Согласно условиям договора, за счет налогоплательщиков году создадут документальный фильм длиной 20 минут о деятельности государственных и правоохранительных органов, особенно военнослужащих Нацгвардии, во время противодействия COVID-19 с сочетанием хроники и кадров интервью и комментариев участников событий.

Фильм должен показать, как украинские нацгвардийци несли службу в условиях карантина, когда большинство граждан оставалась дома. А именно обеспечивали порядок, соблюдение ограничительных карантинных мероприятий, авиационное перемещения врачей для получения необходимого опыта лечения вируса и транспортировки медицинских средств защиты, оборудования и тестов на вирус из Китая по Украине, информировали, оказывали помощь.

Также нужно показать, что происходило в разных регионах Украины, как обеспечивалась обсервациям в местах вспышек инфицирования. Кроме того, фильм будет содержать кадры из некоторых основных типов объектов, которые покажут, как повлиял карантин на различные сферы жизнедеятельности общества.

Видеоматериал с помощью документальных съемок и комментариев участников событий должен хронологически показать основные этапы проведения карантинных мероприятий и смежных событий и аспекты военной службы, на которые повлияли введенные ограничения.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку в мае эта фирма победила в художественном конкурсе по производству видеороликов на тему: "Презентация и популяризация инициатив правительства", а именно: "Деятельность государственных и правоохранительных органов, особенно военнослужащих Национальной гвардии Украины во время противодействия COVID-19 ".

Основателем и директором столичной фирмы "Мейнстрим Пикчерз" является член Украинской киноакадемии, продюсер Артем Колюбаев. Недавно он был избран одним из экспертов по таким направлениям Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино, как "Анимационные сериалы", "Игровые полнометражные для детской аудитории" и "Неигровые телесериалы".