"Газпром" продает газ в Европу по цене ниже себестоимости второй месяц подряд

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне 2020 года снизилась до $82 за тысячу кубометров с $94 в мае, опускаясь все ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.

Об этом свидетельствуют подсчеты Интерфакса на основе данных Федеральной таможенной службы России, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за тысячу кубометров: $13 – себестоимость добычи, $14 – НДПИ, $27 – транспортировка по России, минимум $20 – транспортировка до целевых рынков Европы – итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности составляет $105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале – $143, в марте – $125, в апреле – $109, в мае – $94 за тысячу кубометров. Таким образом, уже второй отчетный месяц "Газпром" продает газ за границу в убыток.

Раскрываемая ФТС выручка от экспорта газа по 27 странам поставок российского газа по оперативной сводке таможни составляет для июня 2020 года $1,13 млрд. В ней нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию (публикуются с задержкой), а также в Македонию, Боснию и Герцеговину. Кроме того, подлежат существенному дополнению данные о поставках в Турцию, а также возможно в Германию и Нидерланды. Однако это единственный ценовой индикатор в статистике экспорта российского газа. В июне 2019 года выручка от экспорта газа составляла $2,56 млрд.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к различным спотовым индексам. В июне спотовая цена в Европе (мы берем котировки "на день вперед" голландской TTF) немного восстановилась – до в среднем $57 за тысячу кубометров с $52 в среднем за май. Сейчас цена на TTF восстановились до уровня $86 за тысячу кубометров.