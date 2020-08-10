Власти Киева потратят 62 миллиона на строительство парка на Троещине по завышенным ценам

КО "Киевзеленстрой" КГГА 3 августа по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Евротехнологии групп" о строительстве парка вдоль проспекта Генерала Ватутина между проспектом Владимира Маяковского и по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе Киева за 62 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В июле 2019 года фирма выиграла первый тендер на строительство этого парка на 57,89 млн грн, но в сентябре 2019 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке без оплаты из-за невыполнения подрядчиком договорных обязательств. Так, фирма должна была начать работы в июле 2019 года. Однако обследование объекта в августе 2019 показало, что работы не начаты, хотя этому ничто не мешало.

Теперь "Евротехнологии Групп" выиграла второй тендер в этом парке на несколько более высокую сумму 62 млн грн. В этом году фирма должна выполнить берегоукрепление, установить беседку, скамейки, урны, велосипедную парковку и забор, обустроить открытый амфитеатр, поливо-оросительную сеть, освещение, навигацию, велосипедные и пешеходные дорожки, детскую и многофункциональные площадки, видеонаблюдение, общественный туалет, площадку для мусорных баков и парковку для посетителей, озеленить территорию.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, светильники Ampera Midi 48LED заказали по 26 тыс. грн. В октябре 2019 года Вышгородский горсовет купил более мощные светильники Ampera Midi 64LED 139W в три раза дешевле – по 8 458 грн. Кроме того, в мае 2018 года на дорожном тендере КК "Киевавтодор" подобные светильники Ampera Midi 48LED 106W 700mA тоже стоили по крайней мере в три раза дешевле – 7 729-7 744 грн.

Землю заказали по цене 489 грн за кубометр, хотя в июне 2020 года КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева покупало грунт на четверть дешевле – по 395 грн, а на рынке грунт или чернозем можно найти в продаже по 170 грн за тонну. Вес кубометра грунта составляет 1,2-2,2 тонны, то есть рыночная цена составляет 204-374 грн за куб. м.

Бутовый камень М100-300 для берегоукрепления закупят по 8256 грн за куб. м. В открытых источниках цены бутового камня не выше 3 тыс. грн за куб. м, что в 2,5 раза дешевле.

Стоимость договора всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 63,45 млн грн.

ООО "Строительная компания "Адамант" предлагало на четверть более низкую цену. Но его отклонили из-за ошибок в расчетах, в частности коэффициент условий выполнения работ 1,1 вместо 1,06, расценку армирования геотекстилем Е42 вместо ЕН27, вес бортовых камней 113 кг вместо 4 кг, неправильные проценты заготовительно-складских расходов и тому подобное.

При этом "СК "Адамант" просила заказчика отклонить "Евротехнологии Групп", потому что у нее\ тоже якобы были ошибки в расчетах. В частности речь шла о том, что вышеупомянутая расценка армирования геотекстилем ЕН27 – из раздела "Автомобильные дороги", а для берегоукрепления надо использовать расценку Е42 из раздела "Берегоукрепительные работы", что больше подходит по составу работ. Кроме того, "Евротехнологии Групп" добавила в смету дорогие механизмы, а именно заменила краны на гусеничном ходу с большей грузоподъемностью на колесные краны с меньшей и так далее. Однако заказчик заявил, что расчеты "Евротехнологии Групп" соответствуют условиям тендера, а замечания "СК "Адамант" не обоснованы.

Более дорогим конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Аврора Терм" директора Юрия Ивко, чьим соучредителем, по данным системы "YouControl", ранее был Андрей Васьковский.

Столичная "Евротехнологии групп" во главе с Пантелеймоном Яковцем принадлежит киевлянину Роману Говоруну. Но до осени 2018 года соучредителем фирмы вместе с Говоруном был Тарас Бойправ, который некоторое время руководил компанией. В своей декларации заместителя начальника Управления капитальных вложений "Киевзеленстроя" за 2018 год он указал, что является совладельцем "Евротехнологии групп". Декларацию за 2019 год он подал, поэтому, вероятно, работает дальше.

И. о. гендиректора "Киевзеленстроя" с 15 июля 2019 года (в тот же день подписан первый договор) является Алексей Король. Управление капитальных вложений возглавляет Владимир Ляхович.