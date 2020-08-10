Мобильные операторы за месяц подключили к 4G-связи 2 тысячи населенных пунктов

Мобильные операторы в июле 2020 года подключили к 4G-сети 1999 населенных пунктов (в июне – 982).

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой информации Украины, передает БизнесЦензор.

"В июле к 4G подключены 1999 населенных пунктов по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенных пунктов. В результате в июле 434 632 украинцев получили 4G впервые", - сказано в сообщении.

Всего по состоянию на начало августа к 4G подключены 17 585 населенных пунктов по всей Украине. В 888 населенных пунктах 4G появился впервые.

В июле операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц из западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской областях.

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области - Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

По данным Минцифры, до конца года подключение пойдет следующим путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.