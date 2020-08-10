Суд не нашел вины чиновников Фонда госимущества в организации "схемы Яценко"

Северный апелляционный хозяйственный суд не согласился с выводами Антимонопольного комитета (АМКУ) о причастности чиновников Фонда госимущества к созданию условий для работы операторов площадок, которые предоставляли услуги доступа к данным Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости.

Постановлением от 14 июля суд оставил без изменений решение хозяйственного суда, которым признано недействительным решение АМКУ №741-р о нарушении Фондом государственного имущества законодательства о защите экономической конкуренции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Речь идет о решении от 12 ноября 2019 года, которым АМКУ признал, что Фонд государственного имущества, нарушая антимонопольное законодательство, создал условия для работы на рынках оценки картеля площадок, и обязал его прекратить нарушение.

Тогда, согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, любое лицо в Украине при продаже или покупке недвижимости должно было внести информацию об этом в государственную базу. Однако, благодаря поправкам народных депутатов, напрямую внести информацию в государственную базу не было возможности. Посредниками в этих отношениях выступали четыре частные компании, связанные с окружением нардепа Антона Яценко. Они выполняли роль обычной электронной почты, и присылали информацию в базу за деньги – более 1000 грн за одно обращение.

В конце 2019 года Верховная Рада отменила схему, а руководство Фонда госимущества, при котором эта схема была внедрена, уволили.

"Однако на сегодня ни одно из частных или должностных лиц не понесло ответственности и нам не известно о том, чтобы кому-то было сообщено о подозрении. Хотя фамилии исполнителей и бенефициаров не раз назывались в многочисленных журналистских расследованиях", – отмечают в платформе "Лига антитраста".

Читайте также: Связанные с нардепом Яценко прокладки заработали на передаче документов об оценке за месяц 23 миллиона. ВИДЕО

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект №2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Перед голосованием за законопроект глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компаниями депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

В феврале 2020 года Фонд государственного имущества для ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости отключил компании-прокладки и внедрил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке.